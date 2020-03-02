В полицию Кургана доставлен пенсионер, грозившийся взорвать пятиэтажный дом

В полицию Кургана доставлен мужчина 1951 года рождения, который 2 марта угрожал взорвать жилую пятиэтажку на ул. Коли Мяготина, 134. В данный момент с пенсионером работают силовики. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Как уточняют в ведомстве, по факту угрозы взрыва жилого дома ведется доследственная проверка. В УМВД Зауралья не комментируют, как именно пожилой мужчина озвучивал свои угрозы, но к жилому дому на ул.Коли Мяготина, 134 сегодня выезжали оперативные службы, включая спасателей, газовиков и УМВД.

Задержанный курганец проживает в данном доме. По неофициальной версии, 69-летний мужчина имеет долги перед коммунальщиками. Его выходка связана с тем, что ресурсоснабжающая компания пригрозила отключить должнику свет.

Курган, Дарья Котова

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