Эксперт Общественной палаты РФ попросит федералов спасти курганскую канализацию

Председатель комиссии ЖКХ Общественной палаты РФ Игорь Шпектор 2 марта посетил Курган. Эксперт пообещал поднять вопрос о привлечении федерального финансирования для модернизации городского канализационного хозяйства.

Как уточняет пресс-служба губернатора Курганской области, г-н Шпектор прибыл в столицу Зауралья в рамках форума «Сообщество», который проводит Общественная палата (ОП РФ) РФ. Эксперт ОП РФ побывал на нескольких объектах, включая ремонтируемые жилые дома, Шуховский полигон, а также посетил канализационно-очистные сооружения Кургана.

Игорь Шпектор, который долго руководил подобными объектами, признал, что канализационная система столицы Зауралья нуждается в модернизации. По словам эксперта ОП РФ, региону не справиться с этой задачей в одиночку, и он попробует привлечь федеральное финансирование.

«Нужно делать реконструкцию. При этом я понимаю, что бюджет Курганской области – один из самых низких в России, и поэтому говорить о необходимости финансирования губернатору – это нереально. Реконструкция – это не менее 200 млн рублей», – сказал г-н Шпектор.

На станции очистки водопроводной воды компании «Водный союз» Игорь Шпектор тоже посетил химиков и лаборантов и узнал, с какими проблемами они сталкиваются. Он отметил, что в первую очередь станция нуждается в ремонте деревянных переходов внутри зданий, необходима также замена труб.

Форумы «Сообщество» ОП РФ проводит с 2015 года. Их цель – обсуждение существующих в регионах проблем и поиск возможных путей их решения. В марте местом проведения форума станет Курган.

Курган, Дарья Котова

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