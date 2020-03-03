Пенсионерка заказала по интернету два платья, но вместо нарядов ей прислали майку и пакет с песком

Полиция возбудила уголовное дело по заявлению 73-летней жительницы Кургана. Пенсионерка заказала в Интернет-магазине два платья, оплатила товар до доставки, но ее обманули.

Как сообщает УМВД по Курганской области, продавцы прислали клиентке посылку. В ней жительница Кургана обнаружила майку и сарафан, которые она не заказывала, а также мешок с песком. «Материальный ущерб, причинённый потерпевшей, составил около четырёх тысяч рублей», – уточнили в полицейском главке региона.

В УМВД Зауралья также отметили, что это неединичный случай и в производстве у дознавателей находятся несколько аналогичных дел. Уголовное дело за посылку с песком возбуждено по ст.159 УК РФ (мошенничество).

«Сотрудники полиции рекомендуют гражданам проявлять бдительность при совершении покупок в Интернет-магазинах. В целях предосторожности следует пользоваться только проверенными сайтами и предварительно изучать отзывы других покупателей о данном ресурсе. Подозрение должны вызвать Интернет-магазины, требующие внесение предоплаты за товар. Оплачивая покупку до фактического получения, граждане рискуют приобрести товар более низкого качества, чем ожидалось, либо его имитацию», – обратились полицейские к жителям Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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