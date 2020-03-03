В Курганской области подростка будут судить за буллинг

В Курганской области в суд передают уголовное дело, фигурантом которого стал 17-летний подросток. Об этом сообщает СУ СКР Зауралья. Молодого человека будут судить по ст. 117 УК РФ (истязание).

Обвинение предъявлено 17-летнему жителю Далматовского района. По версии следствия, юноша несколько месяцев издевался над односельчанами и избивал их.

«В период с августа по ноябрь 2019 году обвиняемый на постоянной основе из личных неприязненных отношений истязал 14 и 15-летних односельчан, причиняя несовершеннолетним физические и психические страдания», – добавили в СУ СКР по Курганской области.

Заявление силовикам написали родители пострадавших детей. «Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – резюмировали в Следкоме.

Далматовский район, Курган, Дарья Котова

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