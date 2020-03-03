Власти Зауралья прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Курганской области начали применять новый метод тестирования на коронавирус: результаты обследования медики теперь смогут получать в лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Об этом во время заседания оперативного штаба 3 марта заявил глава управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов.

В Курганской области случаи заболевания коронавирусом не зафиксированы. Об этом сегодня заявила замгубернатора по социальной политике Ольга Соложенцева в ходе заседания оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

«Налажено межведомственное взаимодействие между управлением Роспотребнадзора по Курганской области и пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Усилен дезинфекционный режим на транспортных узлах: в аэропортах, автовокзалах и железнодорожных вокзалах. Открыта горячая линия, куда можно обратиться с вопросами, касающимися вируса 2019-nCoV (телефон – 8-800-555-49-43), также можно позвонить по телефону в Кургане – 8 (3522) 41-33-36», – добавили в облправительстве.

По последним данным в мире коронавирусом заразились более 90,9 тыс человек. Прирост за сутки составил 1860 случаев. Основная масса заболевших – более 80,3 тыс человек, жители КНР. В 72 странах мира вне Китая зарегистрировано 10624 случая коронавируса. Вирус зафиксирован в Италии, Республике Корея, в Иране, в Индонезии, Португалии. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Курган, Дарья Котова

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