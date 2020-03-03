Эксперты Общественной палаты РФ согласились, что у населения Курганской области нельзя забирать последнее через тарифы

Обсуждение сложной для Курганской области темы высоких тарифов на услуги ЖКХ произошло на форуме Общественной палаты во вторник, 3 марта 2020 года.

Тему задал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он сообщил, что в регионах, где население имеет низкий доход, недопустимо повышать тарифы. Тарифная политика должна быть сбалансированной. Сейчас в регионе 19 процентов бедного населения. «Нельзя забирать последнее», – отметил губернатор. Напомним, правительство Курганской области борется за снижение тарифной нагрузки – некоторые коммунальные услуги стали дешевле для жителей с 1 января 2020 года.

Вадим Шумков отметил, что сейчас в регионе тарифы на тепловую энергию и электроэнергию являются самыми высокими в УрФО по категории «прочие» – это весь малый и средний бизнес и бюджетные учреждения.

В продолжение дискуссии выступил эксперт Общественной палаты Игорь Шпектор. Он поблагодарил главу Курганской области Вадима Шумкова за то, что тот, в отличие от многих коллег, начал выступление не с рассказов о победах, а с описания острых проблем области.

Как сообщалось ранее, в течение двух дней г-н Шпектор знакомился с объектами ЖКХ в Кургане. Он посмотрел, в том числе, станцию подготовки водопроводной воды и очистные сооружения. Эксперт, который долгое время работал именно на таких объектах, признал, что хозяйство нуждается в глубокой модернизации, что нужно обновить трубы и сами производственные объекты. Более того, по его словам, отремонтировать мощности можно, если заложить в тариф на водоотведение ещё 3-4 рубля сверху. Однако это не решит глобального вопроса реконструкции.

Г-н Шпектор пришёл к выводу, что мощности можно обновить за счёт федеральной поддержки. «Нужно делать реконструкцию. При этом я понимаю, что бюджет Курганской области – один из самых низких в России, и поэтому говорить о необходимости финансирования губернатору – это нереально. Реконструкция – это не менее 200 млн рублей», – сказал Игорь Шпектор, имея в виду необходимость в том числе и федеральных вложений. Он сказал, что будет поднимать этот вопрос в правительстве.

Он также подчеркнул, что глава региона совершенно справедливо заметил, что население не должно отдавать всю свою зарплату на оплату услуг ЖКХ. Эксперт предложил поднять вопрос о пересмотре мер поддержки, в частности, изменить принцип выдачи субсидии на оплату ЖКУ. Сейчас её выдают, если расходы на коммуналку превышают 22 процента от дохода семьи. По словам Игоря Шпектора, было бы правильно, если бы планку снизили.

Другой эксперт Общественной палаты Леонид Шафиров согласен с тем, что некоторым регионам необходима федеральная поддержка.

«Высокие тарифы, в том числе те, что выше средних по стране, – это сигнал для федерального центра о необходимости проводить аудит, а затем оказывать помощь в модернизации объектов ЖКХ таким регионам, в том числе и выделять дополнительное финансирование, разобравшись в причине высоких тарифов.

Аналогично – если в городе или районе тарифы на коммунальные услуги значительно превышают среднеобластные – это сигнал для региональных властей. Считаю, что в составе задач национального проекта «Жильё и городская среда» целесообразно предусмотреть сокращение межрегионального и внутрирегионального неравенства по размеру тарифов на самые дорогостоящие коммунальные услуги: отопление, водоснабжение, водоотведение», – сказал спикер.

При этом общественник также согласен с тем, что нужно увеличить адресную поддержку семей, для которых платежи за коммуналку оказываются слишком высокими.

«Соглашусь с Игорем Леонидовичем Шпектором в том, что необходимо менять порядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКУ. Сейчас жилищные субсидии предоставляются, если расходы на коммуналку превышают 22 процента от общего дохода семьи. Этот предел нужно снижать», – заключил собеседник.

Напомним, генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал в Курганской области подконтрольны бенефициарам «Корпорации СТС» – Артему Бикову и Алексею Боброву. Их можно назвать коммунальными монополистами Зауралья.

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Курган, служба информации

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