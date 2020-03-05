В Кургане вор ограбил депутата-единоросса, залив его дом кровью

В Кургане вор-рецидивист ограбил дом депутата думы Кургана от партии «Единая Россия» Сергея Бардина. Сам депутат пока не готов комментировать инцидент, ссылаясь на то, что «все это неприятно».

Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, ранее судимый 37-летний мужчина проник в частный дом депутата Бардина и вынес ценное имущество на сумму около 300 тысяч рублей. В том числе, ювелирные украшения. Видимо, вор поранился в тот момент, когда перелезал через забор. На месте преступления обнаружены следы крови.

Источник «Нового Дня» утверждает, что злоумышленник уже задержан. В УМВД по Курганской области пообещали прокомментировать историю в ближайшее время.

41-летний Сергей Бардин пока также воздерживается от комментариев. Через свою помощницу депутат передал, что не будет обсуждать события, так как «все это неприятно вспоминать».

Сергей Бардин – депутат гордумы Кургана, член партии «Единая Россия» и индивидуальный предприниматель, занимающийся перевозками.

Курган, Дарья Котова

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