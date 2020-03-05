Власти Зауралья отдадут курганцам сто домов по цене в три раза ниже рыночной

В Курганской области в общей сложности 100 семей получат в этом году так называемые домокомплекты. Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Владислав Третьяков.

Программа по выдаче домокомплектов была запущена в регионе в 2019 году по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Некоторые категории граждан могут получить комплект для будущего дома по льготной цене.

Стандартно домокомплект включает в себя древесину для дома размером 6х8 м и бани 3х4 м. Он стоит 105 тыс рублей, что в 3-4 раза меньше, чем рыночная цена.

Владислав Третьяков отметил, что помимо выгодного приобретения, важным преимуществом проекта является быстрое вынесение решений. «Все очень быстро. Если человек пришел с готовым пакетом документов, то решение принимается буквально на следующий день», – заверил замдиректора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Домокомплекты выделяются в рамках проекта «Курганская область зовет!». Как только губернатор Курганской области Шумков анонсировал новую меру поддержки, за домокомпектами обратились 39 семей. Они получили древесину под свой дом еще в 2019 году.

По словам Владислава Третьякова, с начала 2020 года 25 семей уже получили положительное решение, а всего на 2020 год запланирована в общей сложности выдача 100 домокомплектов.

Кроме того, с 2020 года в области предоставляются микрозаймы в размере до 300 тысяч рублей под 3% годовых на срок до 5 лет для индивидуального жилищного строительства.

На домокомплект могут претендовать многодетные и молодые семьи, где возраст одного из супругов не более 35 лет, граждане, утратившие единственное жилое помещение в результате чрезвычайной ситуации, переселенцы из аварийного жилья. Список претендентов в настоящий момент расширяется.

Курган, Дарья Котова

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