В Кургане на парковке массово горели пассажирские ПАЗики

В Кургане 6 марта на открытой парковке сгорело несколько пассажирских автобусов ПАЗ. Как сообщает управление МЧС по Курганской области, сигнал о ЧП поступил рано утром, в 04:24.

По данным оперативного ведомства, пожар произошел на ул. Дзержинского, 62. «По прибытию подразделений установлено, что горят автобусы ПАЗ на открытой территории», – сообщают в МЧС. Пострадавших и погибших нет. Причина устанавливается. Основная версия – поджог.

Площадь пожара составила около 100 км метров. Сильно пострадали 6 машин, всего огнем повреждены восемь автобусов. Все сгоревшие ПАЗики принадлежат одному лицу.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.03.20

Будут нервировать курганцев ураном: «навальнята» готовят провокацию против правительства. / Силовики уточнили, как был ограблен депутат-единоросс из Кургана. / Власти Зауралья отдадут курганцам сто домов по цене в три раза ниже рыночной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»