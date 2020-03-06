В Зауралье «скорая» оставила у подъезда инвалида-ветерана, который выписался из больницы. Заявление медиков

В Курганской области чиновники и силовики разбираются с историей ветерана-инвалида из Шадринска. Пожилого мужчину выписали из ГБУ «Шадриснкая больница скорой медицинской помощи» и отвезли на «скорой» домой – до подъезда. Медики отказались поднять пациента в квартиру и оставили его на улице. В региональном департаменте здравоохранения объяснили причину инцидента.

В профильном департаменте «Новому Дню» подтвердили, что пациент был доставлен домой из Шадринской больницы. В медучреждение ветеран накануне был доставлен с подозрением на острое заболевание.

«В процессе осмотра острое заболевание исключено, показания для экстренной госпитализации отсутствовали. Пациенту было рекомендовано обратиться для дополнительного обследования к участковому терапевту», – сообщили в депздраве региона.

Там также отметили, что развозка пациентов из больницы по домам не входит в обязанности работников скорой медицинской помощи. Эту функцию должно выполнять «социальное такси». И, как оказалось, именно в Шадринске данные услуги недоступны .

«К сожалению, в городе Шадринске данная услуга отсутствует. ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи» подготовлено письмо в администрацию города Шадринска с просьбой организовать данный вид услуг. Учитывая многочисленные обращения пациентов, ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи» оказывает платную услугу по доставке пациентов до дома», – заявили в департаменте здравоохранения Курганской области.

Во время перевозки пациентов до места проживания в машине находится только водитель. «И водитель не имеет возможности (и это закреплено в должностных обязанностях) поднимать пациента на этаж до квартиры», – добавили в департаменте.

Медики подчеркивают, что раз проблема является актуальной, ее обсуждение планируется с участием всех ответственных служб и администрации города Шадринска.

«Что касается социального обслуживания пациента, информация в данный момент уточняется и будет дополнена», – резюмировали в депздраве.

К проверке инцидента подключилась прокуратура Курганской области.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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