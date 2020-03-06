Федералы подлатают главную трассу между Курганом и Екатеринбургом

В 2020 году запланирован ремонт курганского участка трассы Р-354. На сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика.

Формулировка торгов звучит дословно так: выполнение работ по устройству слоев износа на автомобильной дороге Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на участке км 310+000 – км 326+000, Курганская область. Стоимость лота – 129,1 млн рублей. В документации закупки указано, что это исключительно средства федерального бюджета.

Заявки от дорожных компаний принимаются до 11 марта, сам аукцион запланирован на 13 марта. Организатор торгов – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства». Ремонтные работы должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.

Трасса Р-354 – одна из основных магистралей, связывающих Зауралье с Екатеринбургом. Протяженность федеральной автодороги превышает 320 км. По оценке ГИБДД, курганский участок дороги входит в список опасных трасс региона, на которых чаще всего происходят ДТП. Самой аварийной считается трасса «Иртыш».

Курган, Дарья Котова

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