Губернатор Курганской области Шумков отметил день рождения с родителям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил свой день рождения в узком семейном кругу. Празднование состоялось 9 марта. Главе региона исполнилось 49 лет.

Как стало известно агентству «Новый День» от инсайдера в правительстве региона, Вадим Шумков уехал на выходные дни к родителям в Тюмень. Семейное торжество состоялось в местном кафе.

Напомним, губернатор Курганской области Вадим Шумков родился в селе Шастово Курганской области. Однако долгое время работал в соседней Тюменской области. Местом его работы до назначения на пост главы Курганской области было правительство Тюменской области – он занимал пост заместителя губернатора по инвестиционной политике.

По данным агентства, в адрес Вадима Шумкова пришло много поздравлений от коллег-губернаторов, в том числе от соседей – Дмитрия Артюхова, Евгения Куйвашева, Александра Моора. Вадима Михайловича поздравили также Наталья Комарова, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак.

Поздравления пришли и от председателя СовФеда Валентины Матвиенко. Свои пожелания бывшему коллеге направил и нынешний министр строительства Владимир Якушев. Добрые слова оставил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Было также много неофициальных поздравлений: в аккаунте главы региона подписчики оставили свои пожелания и даже стихи.

Курган, Наталья Ефремова

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