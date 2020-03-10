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Вторник, 10 марта 2020, 13:30 мск

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Минсельхоз РФ определил лимит льгот на перевозку зерна из Курганской области

Минсельхоз РФ установил лимит зерновых грузов, вывозимых железнодорожным транспортом за пределы региона по льготному тарифу. В 2020 году лимит составит195 366 тонн зерновых, сообщает департамент АПК Курганской области.

Как уточняет пресс-служба курганского губернатора, в 2019 году урожай зерновых в области составил 1724686 тонн в чистом весе после доработки.

«Первые 59 вагонов с 4 445 тонн курганского зерна уже отправились в Ленинградскую область и Новороссийск, где расположены экспортные порты. Еще 20,5 тысяч тонн будет погружено и оправлено в ближайшее время», – добавили в профильном департаменте.

В 2018 году курганские экспортеры зерна продали за рубеж продукции на сумму более 13 млрд рублей.

Курган, Дарья Котова

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