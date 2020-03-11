Курганский губернатор Шумков сделал важное заявление о непонятных людях и «крышевании»

Курганский губернатор Вадим Шумков сообщил о действиях мошенников, которые от имени регионального правительства обещают бизнес-структурам свое покровительство и «крышевание».

С заявлением глава области выступил в своем аккаунте в Инстаграм. Шумков напомнил, что в 2020 году в регионе запланирован огромный объем ремонтно-строительных работ.

«Очевидно, что это вызывает не только радость. Кое-кто по старой привычке пытается снискать на хлеб насущный, как говорят в народе, «не нагибаясь». Коллеги из других регионов сообщают, что обращаются непонятные люди с предложением «сопроводить» тот или иной муниципальный контракт, помочь с оформлением господдержки по той или иной форме. Пытаются предлагать иные непонятные услуги, ссылаясь на связи и персоны, гарантии успеха только в таком случае. Разумеется, небесплатно», – написал губернатор Курганской области.

Вадим Шумков просит предпринимателей, получивших подобные предложения, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. «В любой доступной для вас форме», – добавил глава региона.

В случае нечистоплотности сотрудников регионального правительства или муниципальных администраций, Шумков также просит немедленно сообщать. И оставил контакты – номер мобильного телефона Евгения Жилина, ранее возглавлявшего территориальное управление Минюста.

Курган, Дарья Котова

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