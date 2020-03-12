Курганцам начали выдавать «сельскую ипотеку» под 3% годовых

Россельхозбанк начал выдавать в Курганской области льготные ипотечные кредиты под строительство жилья в сельской местности. Средства можно получить под 3% годовых.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, льготные кредиты оформляются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Жители Курганской могут взять в банке сумму до 3 млн рублей.

«На эти деньги можно приобрести землю на сельских территориях и построить на ней по договору подряда жилой дом. Можно построить или достроить дом на уже имеющемся в собственности участке или купить расположенный на селе готовый или строящийся объект недвижимости или объект с земельным участком», – уточнили в облправительстве.

Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Ипотеку можно оформить на 25 лет. У банкиров есть требования к возрасту заемщиков. Сельскую ипотеку может оформить любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент закрытия долговых обязательств.

Курган, Дарья Котова

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