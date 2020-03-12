В Курганской области запускают специальные классы для школьников, которые хотят стать инженерами

В Курганской области открылся первый из восьми инженерных классов, о создании которых в 2019 году договорились губернатор Вадим Шумков и председатель совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов. Пилотной площадкой стала гимназия Кургана.

Инженерные классы на базе школ Зауралья – это многомиллионный проект, благодаря которому несколько сотен курганских учеников смогут получить техническое образование.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, 12 марта открылся первый инженерный класс. Он появился на базе курганской гимназии №32. Как сообщалось ранее, в 2020 году в регионе будет запущено восемь таких площадок – в Кургане, Лебяжьевском, Притобольном, Звериноголовском и Половинском районах.

По словам Сергея Муратова, ремонт и оборудование для таких классов обходится в среднем в 3,6 млн рублей. Преподавательский состав проходит курсы повышения квалификации на базе Курганского государственного университета.

«Цепочка должна двигаться так: мы максимально ориентируем ребят на технические виды наук, начиная с 8 класса, потом подхватываем средним и высшим профессиональным образованием – IT-колледж и IT-институт. Несколько сотен ребятишек получат базовое образование, которого нет в других регионах УрФО сегодня. Мы это сделаем в течение этого года. В планах за ближайшие пять лет в Курганской области создать новые заводы. Индустриальные парки, финансовые формы поддержки, о которых мы договорились с Правительством РФ, – всё это будет работать в связке. Здесь важна и тарифная политика. Почему мы работаем по снижению тарифов, потому что деньги, которые платит предприятие по высокому тарифу – это в том числе и невыплаченная зарплата», – прокомментировал губернатор Вадим Шумков.

Напомним, проект по созданию инженерных классов обсуждался в 2019 году. Между региональным правительством и АО «НПО «Курганприбор» было заключено соглашение.

Промышленник Сергей Муратов пообещал, что специализированные классы будут укомплектованы интерактивными учебными пособиями и лабораторным оборудованием. По предварительным оценкам инвестиции со стороны АО НПО «Курганприбор» должны составить от 80 до 100 миллионов рублей. Как ранее отмечал Губернатор Курганской области Вадим Шумков, это первый пример в истории нашего региона, когда компания принимает такое масштабное участие в социальных проектах.

Курган, Наталья Зотова

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