В Курганской области женщина воспитывала бомжей, запирая их зимой в холодном подвале

В Курганской области завершено расследование уголовного дела женщины, которая насильно держала в холодном подвале троих бомжей и избивала одного из них. Об этом сообщает пресс-службе Следственного управления СК РФ по Курганской области.

По версии следствия, 45-летняя жительница города Челябинск владела частным домом в селе Пивкино Щучанского района Курганской области. У нее жили и работали по хозяйству лица без определенного места жительства. В конце декабря 2019 года хозяйка за незначительные провинности заставляла троих бомжей – двоих мужчин и женщину – спускаться в холодный подвал и держала их там, закрыв проход досками и придавив их каркасом кровати, чтобы люди не могли самостоятельно выбраться. При этом хозяйка дома была пьяна.

Чтобы заставить одного из бомжей, мужчину 1958 года рождения, спуститься в подвал, обвиняемая била его по голове деревянной доской. Впоследствии она избила этого же мужчину руками, ногами и кочергой, нанеся не менее 92 ударов по различным частям тела.

Ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью женщина была задержана, признала вину и помещена под стражу. Ее обвиняют в трех случаях незаконного лишения человека свободы (ст. 127 УК РФ) и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, челябинку ждет суд.

Курган, Николая Бастриков

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