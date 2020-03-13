В Курганской области директор не платил работникам зарплату почти два года

В Курганской области будут судить директора компании, который не платил зарплату своим работникам 20 месяцев. От действий руководителя пострадали более 100 человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

По версии следствия, директор ООО «Мультипласт» с сентября 2017 года по апрель 2019 года вне выплачивал зарплату более, чем 100 своим работникам. Долг по зарплате достиг 8 млн рублей. На стадии предварительного следствия удалось погасить большую часть задолженности по зарплате – более 5 млн рублей. Для возмещения ущерба пострадавшим сотрудникам на дорогостоящее имущество работодателя наложен арест.

Руководителю предприятия предъявлено обвинение в невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

Как следует из данных системы Seldon Basis, руководителем ООО «Мультипласт» является Михаил Комаров. Сама компания является банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Курган, Николай Бастриков

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