В Курганской области заявили о скором открытии проблемного агрокомплекса

В Сафакулевском районе готовится к открытию тепличный комплекс «Мартыновский», стройку которого замораживали. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области. В агрокомплексе посадили рассаду огурцов, они должны созреть в апреле. На этот же период намечено официальное открытие.

Теплицы начали строить в 2017 году при прежнем губернаторе Алексее Кокорине. Однако в процессе возведения возникли проблемы с подрядчиком, стройка была остановлена. В 2019 году её возобновили. Инвестором является челябинский бизнесмен Сергей Вайнштейн, у которого есть хозяйство «Чурилово». Проект реализуется при поддрежке председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков – известно, что у него в Сафакулевском районе есть родственники и он лоббирует развитие территории.

Ожидаемая производственная мощность комплекса – 15 000 тонн продукции в год. Инвестор вложил в теплицы порядка 3,5 млрд рублей, комплекс использует современное оборудование. По словам Владимира Архипова, в теплицах будут работать местные жители. Комплекс рассчитан на 360 рабочих мест. Овощи, выращенные в «Мартыновском», поступят в местные магазины. Агрокомплекс «Мартыновский» – это первый и единственный тепличный комбинат по выращиванию овощей и зелени в закрытом грунте в Курганской области. Площадь агрокомплекса составляет 12,5 га.

Сафакулевский район, Наталья Ефремова

Сафакулевский район. Другие новости 13.03.20

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