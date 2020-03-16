Курганец пошел на убийство, чтобы спасти друга от денежного долга

В Кургане будут судить местного жителя, который пытался убить человека у кальянной в центре города. Злоумышленник таким способом пытался освободить от долга собственного друга, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Курганской области.

По версии следствия, в конце декабря 2019 года 42-летний обвиняемый решил по собственной инициативе освободить своего товарища от денежного долга и убить кредитора. Для этого мужчина вооружился ножом и подстерег 26-летнего потерпевшего на выходе из кальянной в центре Кургана. Обвиняемый нанес своей жертве множество ударов ножом в живот, грудь и конечности, но убить активно сопротивлявшегося молодого человека так и не смог. П

После этого преступник обыскал карманы своей жертвы, забрал обнаруженные деньги и сбежал. Израненного потерпевшего в больницу доставил хозяин кальянной.

Нападавший был задержан и на время следствия помещен в СИЗО. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время обвиняемого ждет суд за покушение на убийство из корыстных побуждений и разбой.

Курган, Николай Бастриков

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