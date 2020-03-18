Мэрия Кургана на месяц ограничит движение большегрузов по городу

в Кургане с 15 апреля будет ограничено движение большегрузов по дорогам города. Правило коснется машин, нагрузки на оси которых превышают 5 тонн. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Кургана.

Запрет будет действовать месяц – до 14 мая. «Ограничения касаются транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Кургана, как с грузом, так и без него», – уточняют в администрации столицы Зауралья. Запретительные меры связаны с тем, что весной дороги «уязвимы и подвержены переувлажнению».

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, на доставку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.03.20

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