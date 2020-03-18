Курганский губернатор Шумков выступил с официальным заявлением из-за пандемии коронавируса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам с официальным обращением по поводу пандемии коронавируса. Глава региона рассказал, появятся ли в аптеках маски, какой реакции в сложной для всех ситуации он ждет от жителей Зауралья, а также уточнил актуальную информацию о COVID-19 в рамках субъекта. Свое обращение Шумков разместил в среду, 18 марта, в своем аккаунте в Инстаграм.

Текст обращения губернатор разделил на четыре пункта. В первом он напомнил, что COVID-19 – это новый тип вируса, который дает особые осложнения именно на дыхательные пути.

«Второе. Ни одного подтвержденного случая такого заболевания на территории региона нет. Просьба доверять официальным источникам – никакой заинтересованности скрывать информацию у них нет и быть не может», – заявил Шумков.

В третьем пункте курганский губернатор признал, что в регионе сформировался острый дефицит защитных масок.

«Ситуация с масками по стране общая – запасы, которые были в аптеках и на складах, просто смели. Мощности производств, выпускающих стандартизованную продукцию, не справляются с резко выросшими запросами. Федеральный Штаб по недопущению распространения коронавируса знает о проблеме и решает ее. Уполномоченным органом в вопросе поставок масок и ряда препаратов в аптечную сеть является Минпромторг. При этом отмечу, что нигде «масочный режим» не вводился, маски помогают сдерживать распространение лишь обычных ОРВИ, да и то частично», – комментирует Шумков.

Особое внимание он уделил поведению и действиям рядовых граждан.

«В подобных ситуациях от внутренней дисциплины граждан и способности общества мобилизоваться для решения общих задач зависит порой гораздо больше, чем от работы уполномоченных органов. Даже при самых совершенных службах крайне трудно предотвратить риски, которые несут выезды в подешевевшие туры или посещение нерекомендованных массовых мероприятий. В этой связи всем, кто вчера знал, как управлять государством, сегодня становиться вирусологами и эпидемиологами не нужно. Большая просьба – просто ограничить собственные метания в пространстве и в интернете, перестав попутно пугать граждан, соблюдать личную гигиену и чистоплотность в общении.

И еще. Наша медицина, как и многие другие сферы нашей жизни, как все мы с вами, далеко не безупречна. И мы порой требуем от других профессионализма или самоотдачи гораздо больше, чем готовы дать сами.

Большая просьба – поддержать наших медиков и сотрудников Роспотребнадзора. Им сейчас сложнее всего. Они не воспроизводили и не завозили к нам эту заразу, но первыми встают на ее пути. Спасибо вам, друзья», – резюмировал глава Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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