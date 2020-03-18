В Кургане начали мыть с мылом остановки и торговые павильоны

В Кургане коммунальщики начали с мылом мыть остановочные павильоны. Планируют освежить 359 остановок.

Как сообщает 18 марта мэрия Кургана, работы по очистке города от грязи и пыли в рамках муниципального контракта выполняет МУП «Специализированное дорожное предприятие».

«Рабочие очищают посадочные места, а также стенки, убирают прилегающие территории. Проводится уборка информационных досок, расположенных здесь же: при помывке рабочие сначала снимают объявления, а затем – клеевую основу. Под напором воды остановочные комплексы моют от скопившейся за зиму грязи», – уточнили в горадминистрации.

За сутки коммунальщики, если позволяет погода, планируют приводить в порядок порядка десяти остановочных комплексов. Всего намереваются отмыть 359 остановок Кургана.

Как уточнил глава департамента городского хозяйства Вадим Лютиков, влажная уборка в этом году – плановая, работы включены в контракт с МУП «Специализированное дорожное предприятие».

«Особое внимание уделяется остановочным павильонам, которые были установлены в прошлом году в рамках реализации разных проектов, в том числе программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время департамент развития городского хозяйства проводит по ним ревизию. В случае выявления дефектов подрядные организации в рамках гарантийных обязательств должны будут устранить все несоответствия, выявленные во время обследования», – заявил г-н Лютиков.

Курган, Дарья Котова

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