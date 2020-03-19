В Курганской области высадят огромный Лес Победы в честь ветеранов войны

В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Курганской области появится геоглиф «75 лет Победы». Об этом сообщили в правительстве региона.

Надпись «75 лет Победы» будет заложена в мае 2020 года на территории лесного фона в Кетовском районе (примерно в 6 км от Кургана) путем высадки саженцев сосны. Планируемые размеры: высота букв – 50 м; ширина букв – 25 м, длина всей надписи – около 450 м.

«Мы приглашаем всех желающих посадить дерево в честь своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны, в честь всех, кто был причастен к Победе. Каждый участник сам посадит саженец, который мы ему выдадим. Через 10 лет все это сформируется в большой Лес Победы, в огромную надпись, которую будет видно с высоты птичьего полета, – рассказал «Новому Дню» директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов. – Мы планируем, что каждый, кто посадит сосну, получит официальный номерной сертификат с координатами дерева и именем человека, в честь которого оно высажено. Сейчас мы разрабатываем макет сертификата».

Принять участие в акции могут не только курганцы, но и жители любого другого субъекта Российской Федерации. Для того, чтобы посадить дерево необходимо заполнить заявку на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Точная дата, время, место посадки и сбора участников мероприятия будут сообщены дополнительно.

Курган, Дарья Котова

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