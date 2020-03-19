В курганской епархии приготовились к коронавирусу и просят чихающих не заходить в церковь

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил не исключает введения дополнительных профилактических мер в храмах Зауралья из-за коронавирусной инфекции, об этом «Новому Дню» сообщили в курганской епархии.

«При ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе по благословению епархиального архиерея могут быть введены дополнительные профилактические меры», – уточнили в пресс-службе региональной епархии.

Курганское духовенство, отметили в епархии, ознакомлено с заявлением Священного Синода по поводу коронавируса. И 11 марта РПЦ выступила «за неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера». Особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой.

Напомним, в марте РПЦ озвучила свою инструкцию для духовенства, связанную с угрозой распространения коронавируса. Одна из мер – обработка и дезинфекция кивотов икон, использование одноразовых стаканчиков, одноразовых гигиенических перчаток для раздачи антидора и просфор. А причастникам предлагают воздерживаться от лобзания чаши после причастия. Священнослужителям также рекомендуется воздерживаться от преподания руки для целования, после окончания литургии крест возлагается на головы прихожан.

«В заявлении Священного Синода также говорится, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Но, вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», – отметили в епархии и добавили, что при первых симптомах ОРВИ мирянам лучше не посещать церковь «ради любви к ближним и заботы о них».

Курган, Дарья Котова

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