Паника и надежда на авось – недопустимы: губернатор Шумков обратился к курганцам

На данный момент в Курганской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 18 марта заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с редакторами областных СМИ. Глава региона подчеркнул, что слухи, которые распространяют в социальных сетях о выявленных зараженных, не имеют никакого подтверждения.

«В этой ситуации всем нужно быть более ответственными и не надеяться на авось, не думать, что кто-то другой займется профилактикой. Все знают, что мною в области введен режим так называемой повышенной готовности, это дает возможность вводить ряд ограничений, в том числе и на массовые мероприятия. Если надеяться, что авось пронесет, то это не сработает. Важна ответственность самих людей. Нужно самим беречься», – отметил Шумков.

По оценке главы Зауралья, в регионе ведется вся необходимая профилактическая работа. Подготовлены специализированные объекты для приема больных. Тесты для проверки на новую коронавирусную инфекцию имеются в достаточном количестве. Аппараты искусственной вентиляции легких, которые необходимы при осложненном течении вирусной болезни, имеются. Дополнительно закупается семь аппаратов. Медицинские маски из-за ажиотажного спроса в аптеках раскуплены. Регион уже отправил заявку в Минпромторг по этим изделиям.

«В ближайшем будущем наши предприятия наращивают выпуск медицинских масок, потребность будет удовлетворена, хотя специалисты считают их не самым надежным методом профилактики», – добавил Шумков.

В области на карантине сейчас находятся 20 граждан. Они все прибыли из стран, где ситуация с COVID-19 считается неблагополучной. Случаев заболевания среди них нет.

Курган, Дарья Котова

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