Всех курганцев, прибывших из-за границы, просят немедленно связаться с Роспотребнадзором

Управление Роспотребнадзора по Курганской области выступило с официальным обращением к жителям Курганской области. Всем гражданам, прибывшим из-за границы, необходимо связаться с ведомством.

Как подчеркнула пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Светлана Хомко, это обязательное требование, продиктованное постановлением главного государственного врача РФ.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача необходимо обращаться на «горячую линию» и сообщать о заграничных поездках, сообщать о дате и месте пребывания, а также другие контактные данные. Это необходимо для того, чтобы ограничить граждан, проживающих на территории Курганской области, от завоза инфекции», – прокомментировала Светлана Хомко.

Курганцы могут связаться со специалистами по телефону «горячей линии»: 8-800-100-45-04. Либо по телефонам: 25-03-03, 46-16-65.

Медики напоминают, что в данной ситуации нужно соблюдать все меры предосторожности. «Пожалуйста, не выходите на рабочие места, не посещайте торговые центры, оставайтесь дома. Сообщите, что вы были за границей для того, чтобы избежать каких-либо последствий», – обращается Роспотребнадзор к курганцам, которые выезжали за пределы России.

Всем гражданам, даже тем, кто не покидал регион, санитарные врачи также рекомендуют усилить меры личной профилактики. Куранцев просят не посещать места массового скопления людей, дома нужно проводить влажную дезинфицирующую уборку. В случае недомогания вызывать на дом врача.

Напомним, с 19 марта все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, обязаны самоизолироваться на две недели, сообщается в постановлении главного санитарного врача России. Если карантин невозможен, Роспотребнадзор предписывает отправлять людей для госпитализации в медучреждения. Также постановление обязывает прибывших из-за границы незамедлительно сообщить о своем возвращении, позвонив на «горячую линию».

Курган, Дарья Котова

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