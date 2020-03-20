В Зауралье будут судить мужчину, на которого силовикам пожаловалась учительница

В Курганской области будут судить 32-летнего мужчину, который избивал 9-летнего пасынка. В правоохранительные органы обратилась школьная учительница ребенка.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено жителем Целинного района. Мужчина несколько месяцев – с января по октябрь 2019 года – на постоянной основе истязал сына своей супруги от первого брака.

«За любое непослушание отчим причинял мальчику физические и психические страдания путем нанесения побоев, унижал ребенка», – уточнили в региональном Следкоме.

Мама мальчика, видимо, за сына не заступалась. Это сделала школьная учительница, которая обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание). Ребенок был изъят из семьи, теперь мальчик живет со своим родным отцом.

«Свою вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. В настоящее время следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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