Курганские мамы могут получить 100 тысяч рублей

В Курганской области мамы несовершеннолетних детей и женщины в декретном отпуске могут стать предпринимателями и получить грант на открытие своего дела. Сумма гранта – 100 тыс рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, федеральная программа «Мама-предприниматель» стартует в Зауралье 14 апреля. Любая мама, у которой есть бизнес-идея, может подать заявку, но сделать это нужно до 8 апреля.

«Участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до презентации рабочего бизнес-плана, а также смогут побороться за грант в 100 000 рублей», – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Форма занятости участниц бизнес-проекта может быть любой. Мамы могут быть предпринимателями, самозанятыми, безработными, работать по найму. Единственное условие – если у соискательниц гранта есть свой бизнес (ИП или ООО), то ему не должно быть более одного года на момент реализации программы в регионе.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 20.03.20

В Зауралье будут судить мужчину, на которого силовикам пожаловалась учительница. / Всех курганцев, прибывших из-за границы, просят немедленно связаться с Роспотребнадзором. / В Кургане в суд передано дело водителя, который протащил инспектора ГИБДД по дороге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»