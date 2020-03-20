Курганских подростков просят не ходить в торговые центры

Подростков Курганской области просят не проводить свободное время в торговых центрах и кинотеатрах. Такая необходимость связана с профилактикой распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, шла речь на заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов подчеркнул, что родителям необходимо разъяснить подросткам, что нужно временно ограничить посещение мест скопления людей.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Ограничены массовые мероприятия.

«Объявлены каникулы, отпущены студенты, но это не значит, что открыта возможность посещать массовые мероприятия. Большая просьба ко всем жителям Курганской области: временно себя оградить от возможности общения в массовых местах», – попросила директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

По ее словам, на 20 марта 2020 года в области нет зарегистрированных случаев коронавируса.

При этом действуют строгие меры в отношении тех жителей области, кто приехал из-за границы. В целях профилактики им следует в день прибытия начать карантин. Это значит, что человек не должен посещать общественные места, не должен выходить на улицу без крайней необходимости и ходить на работу. Таким гражданам следует позвонить на телефон «горячей линии» или в регистратуру своей поликлиники, чтобы узнать порядок получения больничного листа.

«Режим изоляции необходим, даже если у человека нет признаков заболевания, нет температуры и нет кашля. Это профилактические меры, связанные с серьезностью риска распространения коронавирусной инфекции», – уточнила Кокорина.

По итогам заседания штаба губернатор Вадим Шумков поручил еще раз провести учения на случай выявления больного с коронавирусной инфекцией. А также повторно ревизовать здания, предназначенные для размещения инфекционных стационаров на случай выявления больных, и обсерваторы, где будут размещаться иностранные граждане, прибывшие в Курган, на период карантина.

Работодателям повторно направят рекомендации о мониторинге состояния работников и об утреннем фильтре. Кафе и кинотеатрам рекомендовано ограничить режим работы.

Курган, Дарья Котова

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