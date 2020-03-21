Губернатор Шумков рассказал о первом случае коронавируса в Курганской области

В Кургане зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции – это девочка, вернувшаяся из Испании. Об этом сообщил в субботу, 21 марта, в своём аккаунте губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Друзья, в Курганской области первый подтвержденный случай COVID-19. Это девочка, вернувшаяся из Испании. По прибытию всей семьей находились на домашней изоляции в частном доме. Сейчас ребёнок и его родственники в больнице. Они находятся под наблюдением медиков.

Девочка чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. У родственников результат на коронавирус отрицательный.

Контактные лица выявлены – все сдали анализы и находятся на больничных, соблюдают карантин.

Пожалуйста, соблюдайте рекомендации медиков. Ещё раз -не надо выезжать за границу и без нужды за пределы региона. Мойте руки, постарайтесь не посещать места массового скопления людей. Если все же вернулись из заграничной поездки – уйдите на двухнедельный карантин, не рискуйте своим и чужим здоровьем», – написал глава региона.

Губернатор призвал обращаться на телефоны горячей линии при возникновении любых вопросов: в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону 46-16-65. И круглосуточно – по телефону 25-03-03.

Курган, служба информации

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