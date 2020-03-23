В Курганской области бухгалтер ТСЖ украла у жильцов миллион рублей

В Кетовском районе Курганской области будут судить бухгалтера ТСЖ. Женщина за два года украла у собственников жилья более 1 млн рублей, сообщает УМВД по Курганкой области. Дело передано в суд.

Как уточняют силовики, экс-бухгалтер два года принимала от жильцов дома деньги в счет оплаты коммунальных услуг. «Однако, на расчетный счет товарищества переводила не всю сумму, оставляя часть полученных денег себе, и распоряжаясь впоследствии ими по своему усмотрению», – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Имущество подозреваемой арестовано.

Курган, Дарья Котова

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