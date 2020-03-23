Заместителя главы УМВД по Курганской области задержали за мошенничество

В Курганской области задержаны высокопоставленные полицейские. Среди них заместитель начальника регионального УМВД, полковник внутренней службы Андрей Шамин.

В пресс-службе УМВД по Курганской области инцидент пока не комментируют, но пообещали, что скоро на сайте полицейского главка появится релиз. Информированные источники «Нового Дня» сообщают, что уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество». Задержан не только Шамин, но и начальник межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» Дмитрий Кокотеев. Речь идет о финансовых махинациях в шадринской полиции.

В понедельник, 23 марта, суд определит для задержанных меру пресечения.

50-летний Андрей Шамин родился в Шадринске, в органах работает с 1993 года. Начинал с должности инспектора, с 2008 по 2017 годы был начальником МВД России по городу Шадринску. В Курган на повышение переведен в июле 2017 год – занял пост заместителя начальника УМВД России по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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