В Курганской области бизнес временно освободили от проверок, но есть исключение

В Курганской области объявлен мораторий на проверочные мероприятия. Региональный департамент экономического развития принял решение временно ограничить проверки в точках общепита.

«Исключение составят проверки, проводимые Роспотребнадзором, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Все эти меры направлены на обеспечение безопасности граждан и поддержку регионального бизнеса», – уточнили в пресс-службе курганского губернатора.

На сегодняшний день в Кургане начали закрываться торговые центры: уже опустели центры «Пушка» и «Стрекоза». Также свою работу приостановили три кинотеатра, включая муниципальный – кинотеатр «Россия».

Под наблюдением медиков сейчас находятся более 900 курганцев. В регионе подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Как сообщал «Новый День», с COVID -19 из Испании вернулась девочка.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.03.20

Создали ОПГ: силовики прокомментировали арест верхушки УМВД Курганской области. / Заместителя главы УМВД по Курганской области задержали за мошенничество. / В Курганской области бухгалтер ТСЖ украла у жильцов миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»