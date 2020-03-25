Присяжные вынесли приговор жителю Кургана, который зарезал во дворе дома троих мужчин

В Кургане коллегия присяжных заседателей вынесла приговор 28-летнему мужчине, который в 2019 году устроил смертельную поножовщину во дворе дома на ул. Чкалова. Курганца приговорили к 22 годам лишения свободы, также он должен выплатить миллион рублей матери убитого.

Уличная драка по адресу: ул. Чкалова, 3 произошла в марте 2019 года. Ее устроил 27-летний курганец. Он приехал к 35-летнему знакомому, чтобы выяснить отношения, но все закончилось поножовщиной.

«После драки в больницу скорой медицинской помощи с ножевыми ранениями шеи, груди и спины были доставлены двое мужчин. Оба 1988 года рождения. Еще один пострадавший 1984 года рождения от многочисленных ножевых ранений скончался на месте», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Убийца с места преступления скрылся. Затем, когда его задержали, он отрицал свою причастность к совершению преступления. Коллегия присяжных заседателей посчитала вину курганца доказанной и вынесла обвинительный вердикт. Его судили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух и более лиц).

Курган, Дарья Котова

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