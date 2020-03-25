Курганских бизнесменов из-за коронавируса донимают мошенники

Курганские промышленники начали сообщать о звонках мошенников, которые от имени городской мэрии пугают бизнесменов проверками в связи с распространением коронавируса.

Звонившие представляются сотрудниками администрации Кургана и утверждают, что будут проводиться проверки «по соблюдению мер предупреждения распространения новой инфекции среди работников». После чего поступает предложение «откупиться» от подобных ревизий.

Как сообщает Telegram-канал «Стоп-Коронавирус Курган», запущенный для публикации официальной информации по ситуации с COVID-19, подобные звонки совершают именно мошенники. «При поступлении подобных звонков настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы», – призывают авторы канала.

Курган, Дарья Котова

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