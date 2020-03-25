В Курганской области под расселение попадают 168 аварийных домов

В Курганской области до середины 2025 года планируется расселение 168 аварийных домов. В них сейчас проживают более 3 тыс жителей области. Такие цифры привели в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

На расселение 168 многоквартирников отводится несколько лет – до 1 сентября 2025 года. Первый этап – 2019 и 2020 годы – предусматривает расселение 30 жилых помещений, где проживают 74 человека.

«Согласно целевому показателю, в 2019 году выполнено 148% по переселению граждан. Что касается 2020 года, то на сегодняшний день уже расселены жилые помещения общей площадью 1 459,1 кв.м., в которых проживает 104 человека. Кроме этого, в рамках этапа на 2020-2021 годы планируется расселить 131 жилое помещение, в которых проживают 263 человека. На сегодняшний день уже заключено 44 муниципальных контракта на получение жилых помещений, с расселяемой площадью 1320 кв.м», – уточнил начальник управления ЖКХ департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Александр Медведев.

От аварийного жилфонда Курганская область избавляется при помощи региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025 годы». Программа входит в национальный проект «Жилье и городская среда», который курирует Министерство строительства РФ.

Курган, Дарья Котова

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