В Кургане медики оценили состояние девочки, заболевшей коронавирусом после отпуска в Европе

Девочка из Кургана, заболевшая коронавирисом, может скоро покинуть больницу. Как сообщили 25 марта в региональном департаменте здравоохранения, состояние юной пациентки удовлетворительное.

«В ближайшие дни запланированы контрольные анализы, при получении результатов будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения или выписки пациента», – уточнили в депздраве Курганской области.

Как сообщал «Новый День», 21 марта в Курганской области был зафиксирован первый (и пока – единственный) случай коронавируса. Медики подтвердили COVID-19 у девочки, которая ездила с родителями в Испанию. У ребенка своевременно были взяты анализы, все лица, контактировавшие с заболевшей, установлены. Семья была госпитализирована в Курганскую областную инфекционную больницу. Глава областного депздрава Лариса Кокорина тогда уточняла, что клинических симптомов у юной пациентки нет.

В регионе главной площадкой, если ситуация с коронавирусом усложнится, станет Курганская областная инфекционная больница, которая может принять до 170 пациентов. На сегодняшний день в распоряжении курганских медиков 57 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Больницы в необходимом количестве снабжены дефибреляторами и пульсоксиметрами (аппарат, измеряющий насыщение организма кислородом).

Курган, Дарья Котова

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