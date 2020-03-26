Участок трассы, связывающий Курган с Тюменью, отремонтируют почти за миллиард

17-километровый участок трассы «Иртыш» между Курганской и Тюменской областями капитально отремонтируют за 811 млн рублей. Это курганский отрезок автодороги.

На сайте госзакупок сообщается, что под капитальный ремонт попадает подъезд к Тюмени на участке от 59 до 76 км. Место проведения работ – Белозерский район Курганской области.

Заказчиком работ выступает ФКУ «Управтодор «Южный Урал». Аукцион был объявлен на сумму 811,3 млн рублей. Поступила только одна заявка и контракт в марте достался компании из Тулы – ООО «С-ДСУ 111».

Победитель аукциона демпинговал, в итоге стоимость работ незначительно снизилась – до 811 млн рублей. Капремонт отрезка автодороги продлится до осени 2021 года. Ширина проезжей части – семь метров, расчетная скорость на трассе – 100 км в час.

Тульская компания ООО «С-ДСУ 111» работает в нише дорожного строительств более 10 лет и не первый раз получает крупные подряды именно в УрФО. Портфель заказов только с ФКУ «Уралуправтодор» превышает 2,5 млрд рублей.

Курган, Тюмень, Дарья Котова

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