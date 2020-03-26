В Курганской области опасаются серьезного наводнения

В Курганской области из-за паводка в зону подтопления могут попасть десятки населенных пунктов. По данным мэрии Кургана, к 26 марта уровень воды в реке Тобол уже поднялся на 45 см (над «нулем поста»), только за сутки прибавив 11 см.

Как прокомментировал заместитель начальника Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Курганской области Сергей Сорокин, Тобол выходит из берегов из-за теплой весны и за счет увеличенного сброса воды на гидроузле. Он добавил, что в Курганской области снега немного. Однако приход воды можно ждать из Казахстана.

С 19 марта представители оперативных служб проводят подворовые обходы и предупреждают людей. «Уже пройдены микрорайоны Смолино, Камчиха, Затобольный, Тополя, жилой сектор за Кировским мостом. Составляются списки жильцов, нуждающихся во временном размещении на период возможного весеннего половодья», – добавил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадик Галустов.

Прогнозируется, что в зону подтопления весной могут попасть около 90 поселков Зауралья. Сильный паводок, предположительно, начнется с апреля. Традиционно в зону риска попадают Курган, территории Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского районов.

Курган, Дарья Котова

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