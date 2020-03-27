Курганский губернатор Шумков рассказал, как регион будет жить во время недельных каникул

Губернатор Курганской области Вадим Шумков записал обращение к жителям региона в связи с предстоящими недельными выходными. Объяснил, какие ограничения из-за коронавируса будут введены в Зауралья до 5 апреля. А также попросил абсолютно всех неукоснительно соблюдать новые правила, иначе «потом просто может быть поздно».

Глава региона в видео-ролике, размещенном в Инстаграм, напомнил курганцам, что президент страны Владимир Путин из-за угрозы распространения коронавируса ввел для россиян ряд ограничительных мер, а также обозначил способы социальной и экономической поддержки для граждан и предприятий.

«Следующая неделя в Курганской области будет для большинства нерабочей. У нас много предприятий, которые вносят большой вклад в экономику. Нужно оценить последствия отпусков и в то же время выполнить указание. Сейчас мы определяем список предприятий и учреждений, сотрудники которых будут отправлены в оплачиваемые отпуска», – заявил Шумков.

Чтобы не парализовать жизнь области, региональный кабмин в данный момент определяется со списком предприятий, которые будут работать во время недельного всеобщего отпуска – с 28 марта по 5 апреля.

«Также я поручил подготовить изменения в бюджет региона, чтобы выполнить обязательства, о которых говорил президент. Кроме того, мы перераспределяем средства: предусматриваем в бюджете дополнительные расходы на усиление материальной базы больниц, на запасы лекарств и оборудования», – добавил губернатор Зауралья.

Также Шумков обратился к людям старше 65 лет и настоятельно попросил их ограничить передвижение – пенсионерам рекомендовано провести ближайшую неделю в режиме самоизоляци. В это время пожилых людей будут обслуживать соцработники и активисты-волонтеры.

Родителей Шумков попросил обеспечить безопасность детей. «Не разрешайте детям младше 18 лет передвигаться без сопровождения взрослых. Подросткам придётся на время отказаться от привычного времяпровождения в торговых центрах, на улицах, от прогулок большой компанией. Мы просим наши молодежные центры, творческие мастерские, образовательные центры предоставлять ребятам интересные программы для обучения и развития на дому», – отметил глава региона.

В регионе уже действуют строгие ограничения. Запрещены массовые мероприятия, закрыты публичные развлекательные заведения, включая кинотеатры и торговые центры. Закрыты школы, а детские сады уходят на каникулы. Как сообщал «Новый День», в детсадах, при необходимости, будут открыты дежурные группы. Это на тот случай, если родителям ребенка в объявленные каникулы все же придется выходить на работу. На дистанционную работу переходят учреждения культуры – театры, филармония будут делиться своими постановками и произведениями в онлайн режиме. Сейчас готовятся ограничения по работе предприятий общепита и сервиса.

«Вероятно, кому-то такие меры могут показаться избыточными. Друзья, оперативный штаб региона принял эти решения, учитывая опыт других государств и городов России. К сожалению, риски очень велики. И надо по максимуму предотвратить и затормозить расползание угрозы, дать время и медикам, и самим гражданам на то, чтобы подготовиться к ее отражению. Потом просто может быть поздно. Потом может и не быть. Поэтому нужно строго соблюдать правила», – обратился у курганцам Шумков. И он настоятельно просит каждого жителя области отказаться от позиции: «что это где-то далеко, что это не для нас».

«К сожалению, в силу сложившейся годами привычки ряд предприятий, предпринимателей, должностных лиц ставят заработок или свое спокойствие выше интересов страны и общества, выше интересов безопасности. Несмотря на устанавливаемые запреты, продолжают работать предприятия или организации, относящиеся к группе риска, не проводятся основные санитарные мероприятия, игнорируются простые, но вместе с тем жизненно необходимые условия для того, чтобы общество смогло пройти этот период без потерь. У многих в головах собрался причудливый набор только из своих прав и чужих обязанностей, абсолютно игнорирующий права других. И это тоже наши граждане. Это недопустимо, мы вынуждены будем реагировать жестко. Прошу и вас подключаться к соблюдению устанавливаемого порядка. Потому убедительная просьба: соблюдать устанавливаемые ограничения и не стать ни жертвой, ни переносчиком новой и опасной угрозы», – резюмировал Шумков.

Как сообщал «Новый День», на территории Курганской области выявлен один случай заражения коронавирусом. Заболела девочка, которая отдыхала с родителями в Европе. На самоизоляции находятся 1235 человек – это люди, вернувшиеся из-за границы, те, кто был в контакте с ними, пожилые люди, которые находятся в группе риска. Порядка 130 курганцев завершили самоизоляцию в связи с истечением 14 дней. Соблюдение режима изоляции контролируют сотрудники МВД и врачи.

Курган, Дарья Котова

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