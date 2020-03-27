В Кургане при поддержке ФСБ задержан экс-начальник управления МЧС

В Кургане за превышение должностных полномочий задержан экс-начальник регионального управления МЧС Олег Рожков. Как сообщает 27 марта СУ СКР по Курганской области, МЧС России причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей: ведомство по вине Рожкова оплатило бракованную технику. Дело возбуждено после вмешательства ФСБ.

По данным следствия, преступление могло быть совершено в 2017-2018 годах. В 2017 году МЧС России и НПО «Курганский завод СпецТехники» заключили госконтракт на поставку робототехнического оборудования. Сумма контракта составила 94,4 млн рублей.

Через год – весной 2018 года, именно Рожков принимал технику. Как уточняют в региональном Следкоме, продукция «имела существенные недостатки». И Рыжков об этом знал. При этом он составил и подписал фиктивные акты о том, что робототехнические средства соответствуют условиям контракта.

«На основании представленных Рожковым заведомо ложных документов МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 миллионов рублей бюджетных средств, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, причинение тяжких последствий в виде оплаты непригодных к эксплуатации робототехнических средств и невозможности их использования спасательными подразделениями МЧС России», – заявили в Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Курганской области. Бывшему главному МЧСнику Зауралья предъявлено обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Обвиняемый задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу осуществляется комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств и установление иных соучастников преступления», – резюмировали в СУ СКР Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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