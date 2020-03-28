Курганские коммунисты требуют не сажать на карантин больных коронавирусом и не беречь пенсионеров

Депутаты фракции КПРФ курганской городской думы потребовали прекратить нарушение прав людей, зараженных коронавирусом.

«Свобода передвижения – это конституционная норма, которая не в ходит в компетенцию курганской гордумы. Решать больным, где им болеть и где находиться в этот период (период карантина – прим. ред.) – это их суверенное право. И они в праве им воспользоваться», – заявил на внеочередном заседании думы 27 марта Яков Сидоров. В этот день депутаты рассматривали вопрос о временной отмене льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров и школьников на период распространения коронавирусной инфекции.

«Ограничивать право на свободное передвижение посредством лишения льгот на проезд нельзя. Рассуждения, что это делается во благо людей, что мы ограничиваем их передвижение, чтобы они меньше ездили на дачи и меньше болели, не согласуются с положением Конституции. Она написана и для больных, и для здоровых», – сказал коммунист Сидоров.

Глава Кургана Андрей Потапов попытался объяснить коммунистам, что решение о приостановлении льгот на проезд в общественном транспорте временное и продиктовано исключительно требованиями безопасности пожилых граждан в условиях развивающейся ситуации по коронавирусу.

«Когда начнут болеть люди и, не дай бог, умирать, как вы им в глаза смотреть будете? – спросил Потапов коммунистов. – Пенсионеры сегодня – самая уязвимая категория. Они наиболее подвержены риску и в период пандемии должны оставаться дома, на самоизоляции. К сожалению, эти рекомендации соблюдают не все. Многие до сих пор ездят в общественном транспорте в часы пик, посещают магазины с большим количеством народа. Нужно изменить поведение, минимизировать контакты. Это вынужденная мера, мы приостанавливаем льготы, не отменяем. Снимут карантин в стране – восстановим».

Глава Кургана также отметил, что приостановку льгот на проезд в общественном транспорте ввели и другие города, в том числе Москва, Санкт-Петербург. В Карелии общественный транспорт вообще остановлен.

За Потапова заступились представители другой оппозиционной партии – депутат ЛДПР Юлия Верходлиб назвала отмену льгот оправданной мерой и подчеркнула, что в дачный период надо максимально ограничить передвижение пожилых людей, пока ситуация с коронавирусом не изменится.

Сидоров был непреклонен. «Рассуждения о том, что эта мера повлияет на ситуацию с заболеваемостью, беспочвенны. У нас нет расчетов и выкладок, которые позволили бы сказать, сколько человек умрет или не умрет при введении этой меры. Если бы тут были вирусологи, которые бы привели какие-то цифры, был бы смысл отнестись к этому серьезно», – авторитетно заявил он.

Сразу после заседания думы коммунисты выложили в YouTube выступление, в котором сделали заявление за всех курганских пенсионеров: «Какой бы коронавирус не посетил Курганскую область, мы все равно с вами поедем на дачки».

Напомним, в сентябре 2020 года в Курганской области пройдут выборы в областную думу. Коммунисты, как и другие партии, готовятся к этому событию и используют любые темы для своего пиара, в том числе сомнительные, хайп на которых способен привести к серьезным негативным последствиям прежде всего для электората.

Курган, Дарья Котова

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