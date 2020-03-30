Курганский губернатор Шумков осудил тех, кто нарушает самоизоляцию ради «своих неотложных дел»

Глава Курганской области Вадим Шумков в соцсетях рассказал, как в области стартовали недельные каникулы, объявленные для всей страны. Шумков продолжает лично обращаться к жителям региона с просьбой отнестись серьезно к вводимым из-за коронавируса ограничительным мерам.

Курганский губернатор со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщил, что 18 человек, прибывших из-за границы, не соблюдали карантин.

«К сожалению, обыденностью стала уверенность в своих правах и в чужих обязанностях. Считая себя вправе идти по свои «неотложным делам», эти люди не берут в расчет право других ни в чем неповинных людей на жизнь и здоровье», – написал Шумков.

Глава региона осудил и тех, кто «рвется распродать залежалый товар, убеждая, что он относится к товарам первой необходимости». «Другие, добиваясь внепланового отпуска, устраивают флэшмоб из жалоб на руководство своих предприятий с опасным производством. Не учитывая, что остановка деятельности таких предприятий может привести к необратимым последствиям». Напомним, в Курганской области составлен и озвучен перечень промышленных предприятий, которые будут работать до 3 апреля. Список составлялся с учетом рекомендаций Минтруда. Он опубликован на сайте регионального правительства.

Обратился Шумков и к тем, кто отправляется гулять по городу семьями и большими компаниями. «Не стоит этого делать», – попросил курганцев губернатор.

На сайте облправительства оперативно обновляется информация, связанная с предотвращением распространения коронавируса. Также указаны телефоны, по которым курганцы, вернувшиеся из зарубежных поездок, обязаны сообщить о своем прибытии. Помимо этого жителей области просят сообщать информацию о лицах, нарушающих режим самоизоляции. «Граждане, располагающие информацией о возможном нарушении режима самоизоляции, могут в любое время сообщить об этом по телефонам горячей линии в Кургане: 8 (3522) 42-12-98, 8 (3522) 49-56-86, 112 или 88002000112».

Курган, Дарья Котова

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