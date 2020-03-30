Бикова и Боброва попросили из правительственной резиденции Курганской области

Правительство Курганской области намерено выкупить у компании «СУЭНКО» долю в спорткомплексе на базе отдыха в Болдинцево, более известной, как правительственная резиденция. Сделка закрыла бы один из вопросов с госсобственностью, которые остались от прежнего губернатора Олега Богомолова. Дело в том, что коммерсанты не пользуются имуществом, не оплачивают расходы по его содержанию. Более того, наличие этой доли вызвало вопросы у сотрудников ФСО, которые готовили визит премьер-министра Михаила Мишустина в Курган в феврале 2020 года. Наблюдатели видят в этой истории и политический подтекст: компания «СУЭНКО» была крайне близка с экс-губернатором Олегом Богомоловым. Нынешнее руководство области намерено прекратить сращивание власти и коммерческих структур.

История объекта

На правительственной базе отдыха Болдинцево, которую курганские чиновники используют как гостиницу для высокопоставленных гостей, есть спорткомплекс, который частично принадлежит компании «СУЭНКО». Сейчас в собственности коммерсантов 53/182 долей в этом ФОКе. Право на собственность возникла, поскольку частники несколько лет назад стали спонсорами возведения этого объекта.

Комплекс начали строить по инициативе Олега Богомолова в 2007 году. Как рассказывают в правительстве, после визита Владимира Путина. Президент, якобы, в 2006 году останавливался в Болдинцево и отметил, что место очень красивое, но не хватает спортзала.

Поскольку сам г-н Богомолов в то время жил в Болдинцево, он решил, что спорткомплекс должен появиться. Стоимость объекта была оценена в 60 млн рублей. Когда стройка уже была запущена, оказалось, что денег в бюджете недостаточно. Тогда экс-глава региона, по версии источников, попросил энергетиков вложиться в объект – в бюджете было 40 млн рублей, нужно было ещё 20 млн рублей. Было заключено соглашение о строительстве, по которому небольшая доля объекта переходила в собственность соинвестора «СУЭНКО».

Фактически это была формальность, уверяет инсайдер, пользоваться спорткомплексом г-н Богомолов планировал один. Он, якобы, сразу оговаривал эти условия с инвестором, так что посещать ФОК энергетики не планировали. Что пообещал взамен экс-губернатор Курганской области коммерсантам – неясно.

«Возможно, речь шла об общем содействии. Известно, что между Олегом Богомоловым и структурами бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые как раз и являются бенефициарами компании «СУЭНКО», всегда были хорошие отношения. Как раз в тот период состоялась экспансия активов указанных бизнесменов на рынок Курганской области. Энергетики получили под свой контроль практически весь коммунальный комплекс Зауралья – тепло, свет, воду. У аудиторов были вопросы к освоению средств на строительстве трубы к ТЭЦ, речь шла о двух миллиардах рублей. Так что 20 млн рублей в этом смысле – не такая уж и большая сумма», – рассуждает собеседник агентства.

Здание спорткомплекса в Болдинцево ввели в эксплуатацию в 2010 году. Оно находится в распоряжении ГБУ «Управление гостиничного хозяйства». Все расходы по содержанию комплекса, в том числе и коммунальные платежи, несёт эта правительственная структура.

Предложение о выкупе

Коммерсанты уже предлагали правительству Курганской области выкупить их долю в ФОКе. «Это было несколько лет назад. В бюджете денег на это не нашлось, предложение отвергли. С тех пор вопрос находится в подвешенном состоянии», – уверяет инсайдер.

Планы правительства Шумкова

Нынешнее правительство посчитало возможным вопрос закрыть. А поводом, по версии инсайдера, стал визит премьер-министра Михаила Мишустина. Сотрудники ФСО, якобы остались крайне недовольны и сделали региональным чиновникам замечание за то, что в правительственной резиденции есть собственность бизнеса, да ещё и с иностранными корнями.

Напомним, владельцем компании «СУЭНКО» является «Корпорация СТС», в учредителях которой – офшорные структуры.

«В Курганской области есть много примеров «сотрудничества» прежнего губернатора и энергетиков. Они получили доступ ко многим рынкам. В этом смысле позиция губернатора Шумкова иная. Вероятно, поэтому энергетикам предлагают выйти из правительственной резиденции», – полагает собеседник агентства.

Комментарий правительства Курганской области

В департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области в ответ на запрос агентства подтвердили, что в адрес «СУЭНКО» было направлено письмо с предложением выкупа доли в ФОКе. Там не смогли назвать ориентировочную цену выкупа, сообщив, что если решение будет принято, то потребуется оценка.

Напомним, бенефициаров «Корпорации СТС» – Артема Бикова и Алексея Боброва – можно назвать коммунальными монополистами Зауралья – им подконтрольны генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал. Все активы они получили в тот период, когда губернатором был Олег Богомолов. Тарифы бизнесменов называют самыми высокими в УрФО. Они повышают социальную напряженность, вымывают деньги из экономики и отпугивают инвесторов. Вадим Шумков стал первым из уральских губернаторов, кто поставил под сомнение справедливость тарифов, годами утверждавшихся для структур энергетиков. Правительство Курганской области приняло беспрецедентные меры по снижению тарифов на коммунальные ресурсы в регионе, а также рассматривает варианты по возвращению контроля над водопроводным хозяйством Кургана и ТЭЦ-1.

Курган, Наталья Ефремова

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