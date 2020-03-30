Курганцы круглосуточно звонят медикам из-за коронавируса

На горячую линию департамента здравоохранения Курганской области с 20 марта поступило более 2 тыс звонков. Об этом 30 марта сообщила заместитель главы регионального депздрава Елена Островских.

Примерно 35% обращений – это вопросы от граждан, прибывших из-за границы. Люди уточняют алгоритм своих дальнейших действий. Порядка 20% звонков связаны с порядком обращения за медицинской помощью, 5% спрашивают о получении льготных лекарств. «Около 30% – это вопросы по индивидуальным средствам защиты, по наличию их на территории области», – уточнила Елена Островских. И общие вопросы – 10%, курганцы интересуются как уберечься от коронавируса.

За сутки депздрав Зауралья обрабатывает более 200 звонков. «Статистика примерно такая: 158 звонков днем и 53 ночью», – привела цифры заместитель главы департамента здравоохранения.

По данным на 30 марта на самоизоляции в Курганской области находятся 1700 человек. Случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Единственный подтвержденный COVID-19 был зафиксирован в Зауралье 21 марта. Как сообщал «Новый День», заболела девочка. Она 14 марта вернулась с родителями из Испании. Семья находилась на самоизоляции, затем родителей и ребенка госпитализировали. Сегодня юную пациентку выписали из больницы.

Напомним, что на вопросы жителей региона в департаменте здравоохранения отвечают по двум телефонам. С 8:00 до 17:00 звонить можно по номеру 8 (3522) 46-16-65. Круглосуточная линия: 8 (3522) 25-03-03.

Курган, Дарья Котова

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