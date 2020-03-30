В Курганской области будут штрафовать родителей, чьи дети появятся в общественных местах без сопровождения

В Курганской области будут штрафовать родителей, которые будут отпускать детей без сопровождения в общественные места. Такое решение было принято 30 марта по итогам заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

«В регионе установлены ограничения по пребыванию людей в общественных местах, связанные с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Эти ограничения также определяют правила поведения родителей (законных представителей), которые должны обеспечить детям максимально безопасные условия. Роспотребнадзор рекомендует родителям в период пандемии коронавируса максимально ограничить контакты детей с другими людьми, по возможности оставлять несовершеннолетних дома. Необходимо полностью исключить посещение детьми любых общественных мест, им не следует выходить без надобности на улицу», – сообщается на сайте правительства Курганской области.

В случае появления несовершеннолетних на улице без сопровождения родителей, взрослые будут привлекаться к административной ответственности за нарушение прав детей на охрану здоровья (ст. 5.35 КоАП РФ). Отслеживать детей, гуляющих без родителей, будет полиция.

Курган, Дарья Котова

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