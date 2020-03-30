В Зауралье пенсионер обиделся на соседей и попытался их заживо сжечь

В Курганской области задержан и помещен под стражу 64-летний пенсионер, который пытался сжечь своих соседей. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 27 марта. Обвинение предъявлено жителю села Надеждинка Сафакулевского района.

Обвиняемый поссорился с соседями и решился на их убийство. Пенсионер поджег дом, где проживала семейная пара. Когда загорелась дверь, из дома выбежал мужчина. «С целью причинения смерти злоумышленник облил бензином выбежавшего на улицу хозяина дома. Свой умысел на убийство обвиняемый не довел до конца: ему помешали соседи и сам потерпевший», – сообщает региональный Следком.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство дух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Курган, Сафакулевский район, Дарья Котова

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