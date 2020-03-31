Из-за налоговых каникул бюджет Зауралья потеряет 2 миллиарда рублей

Полугодичные налоговые каникулы, которые вводятся для предпринимателей из-за пандемии коронавируса, обойдутся бюджету Курганской области в 2 млрд рублей. Это выпадающие доходы, заявил в эфире ГТРК-Курган курганский губернатор Вадим Шумков.

Глава региона признался, что это ощутимо для области. «Честно скажу, что пока мы не знаем, как их {выпадающие доходы } замещать», – заявил губернатор.

Как сообщал «Новый День», сегодня нижняя палата российского парламента во втором чтении приняла президентский законопроект о кредитных каникулах для физических и юридических лиц, пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Рассмотреть документ в третьем чтении депутаты планируют завтра.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки о кредитных каникулах вносятся по поручению главы государства – эта мера призвана поддержать граждан, а также малый и средний бизнес из отраслей, которые наиболее пострадали от коронавирусной пандемии.

По данным на 31 марта, в мире зарегистрировано 784 654 подтвержденных случаев коронавируса. В России 2337 заболевших. COVID-19 выявлен в 73 регионах РФ.

Курган, Дарья Котова

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