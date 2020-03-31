Оперативный штаб: в Курганской области вводится режим всеобщей самоизоляции

В Курганской области из-за пандемии коронавируса с 1 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции. Такое решение было принято 31 марта на заседании оперативного штаба.

В нескольких регионах России, где уже введена такая мера, жителям предписывается не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Из дома можно выходить на работу, если удаленка невозможна, и в магазины у дома. Разрешен выгул животных. Можно также выносить мусор.

Более подробная информация о введении особого режима в Зауралье в ближайшее время будет размещена оперативным штабом. По пока еще официально не озвученной информации, в Курганской области будут отменены межмуниципальные автобусные маршруты, а также рейсы в соседние регионы.

Новость будет обновляться.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 31.03.20

Из-за налоговых каникул бюджет Зауралья потеряет 2 миллиарда рублей. / В Кургане эксперты проверяют резиденцию губернатора, которую Богомолову помогали строить энергетики. / У россиян нет денег, чтобы пережить этот кризис. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»